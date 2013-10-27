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تبادل إطلاق نار بين الأمن التونسى و"إرهابيين" على الحدود مع الجزائر

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تبادل إطلاق نار بين الأمن التونسى و"إرهابيين" على الحدود مع الجزائر تبادل إطلاق نار بين الأمن التونسى و"إرهابيين" على الحدود مع الجزائر

تونس (ا. ف. ب)

تبادلت وحدات من الحرس الوطنى التونسى مساء السبت إطلاق النار مع "مجموعة إرهابية" على الحدود مع الجزائر، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.

وقالت الوزارة فى بيان "جدّ مساء اليوم تبادل إطلاق نار بين وحدات الحرس الوطنى ومجموعة إرهابية قرب مركز الحرس الحدودى المتقدم "الملّة"، بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة ".

وأضافت أن "وحدات من الحرس والجيش الوطنيين تلاحق المجموعة الإرهابية".

وأوضح مصدر فى الوزارة لوكالة فرانس برس أن قوات الحرس الوطنى (الدرك)، هى التى "بادرت بإطلاق النار على المجموعة الإرهابية وليس العكس".

ونفت الوزارة فى بيانها ما أوردته وسائل إعلام محلية من سقوط قتلى فى صفوف وحدات الحرس، خلال تبادل إطلاق النار.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى "ضرورة أخذ المعلومة من المصادر الرسمية بوزارة الداخلية وعدم البحث عن السبق الصحفى فى مثل هذه المواضيع الأمنية بالغة الدقة".

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