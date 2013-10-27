السلطات السعودية توقف مصرية قادت سيارة زوجها

أوقفت دوريات المرور بمحافظة عفيف (وسط السعودية) مساء اليوم السبت مقيمة من الجالية المصرية تقود سيارة زوجها فى أحد شوارع المحافظة.

وقالت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية مساء اليوم إن "المقيمة المصرية استقلت السيارة من دون علم زوجها، وظلت تجوب بها شوارع المحافظة حتى رصدها مواطن (سعودى)، وأبلغ الدوريات الأمنية التى أوقفتها لحين وصول فرقة من المرور واستلام السيارة".

وقد اكتفى المرور بتحرير مخالفات مرورية بحق زوجها الذى يعمل بمهنة كهربائى، وتم إطلاق سراحها بكفالة لحين الانتهاء من الإجراءات النظامية المقررة.

يذكر أن المقيمة المصرية لم يمضِ على قدومها إلى المملكة سوى ثلاثة أيام،ولم تكن تعلم بمنع القيادة، كما أنها لا تعرف شيئا عن الدعوات التى أطلقها البعض لقيادة النساء للسيارات هذا اليوم.