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"CBC" ترفض بعض الإيحاءات في برنامج باسم يوسف.. وتؤكد احترامها لرموز الدولة

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"CBC" ترفض بعض الإيحاءات في برنامج باسم يوسف.. وتؤكد احترامها لرموز الدولة "CBC" ترفض بعض الإيحاءات في برنامج باسم يوسف.. وتؤكد احترامها لرموز الدولة

كتب : محمد عاشور منذ 35 دقيقة

أصدر مجلس إدارة قنوات "cbc" بيانا، قرأته الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "هنا العاصمة"، بخصوص الحلقة الأولى من الموسم الثاني لبرنامج "البرنامج"، الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف.

وجاء نص البيان كالآتي: "تابعت شبكة cbc ردود الفعل الشعبية التي أعقبت عرض الحلقة الأخيرة من برنامج البرنامج تقديم الإعلامي الدكتور باسم يوسف، والتي جاءت في معظمها رافضة لبعض ما جاء في هذه الحلقة، وتؤكد شبكة cbc أنها ستظل داعمة لثوابت الشعور الوطني العام ولإرادة الشعب المصري وحريصة على عدم استخدام أي ألفاظ أو إيحاءات أو مشاهد تؤدي إلى الاستهزاء بمشاعر الشعب المصري أو رموز الدولة المصرية، كما تؤكد القناة أنها تمارس حرية الإعلام كاملة، وتؤكد دعمها وتأكيدها لثورتي الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو".

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