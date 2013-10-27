يونس: شركة سويسرية تعرض إنشاء قناة واستاد للزمالك

قال أيمن يونس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه قد حصل على عرض من شركة سويسرية بمزايدة لإنشاء شركتين تحمل إسم الفارس الأبيض.

وأضاف يونس لـFilGoal.com يوم السبت "الشركة تقدمت بمزايدة لإنشاء شركة زمالك ميديا، وزمالك للعقارات".

وأوضح "شركة زمالك ميديا ستكون مختصة بالإعلام وإنشاء قناة الزمالك والإشراف عليها، وزمالك للعقارات ستكون مختصة بتأسيس استاد شامل".

يذكر أن فكرة إنشاء قناة واستاد للزمالك كانت ضمن البرنامج الانتخابي لممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الذي تم عزله مؤخرا من قبل وزارة الرياضة.

واختتم يونس "سندرس العرض المقدم من الشركة في اجتماع مجلس الإدارة لتجهيز الرد المناسب بما يحقق مصلحة الزمالك".