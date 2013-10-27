بالصور.. نرصد كواليس أول يوم دراسى بشمال سيناء

رصد "اليوم السابع" كواليس ما دار فى أول يوم دراسى بشمال سيناء أمس السبت، والذى أعلن حسن حجازى وكيل وزارة والتربية والتعليم بالمحافظة، أن نسبة الحضور من الطلاب وصلت لنحو 80% بمدارس المحافظة، البالغ عددها 533 مدرسة والفصول 3484، مقيد بها 98.208 طالب وطالبة و7589 معلما.

وبدأ اليوم الدراسى، بتجمع المعلمين بمدارس مناطق وسط سيناء والشيخ زويد ورفح، انتظارا لوصول الأتوبيسات التى سيرتها المحافظة لنقلهم لمدارسهم.

وتمكن من حضر من المعلمين من مدارس وسط سيناء ورفح من التحرك، فى حين انتظر المعلمون بمدارس الشيخ زويد حتى الساعة الثامنة والنصف فى انتظار وصول الأتوبيس الذى سيقلهم.

وتجمع عدد كبير من أولياء الأمور أمام المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمة.

وقام اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء يرافقه حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بجولة تفقدية لمدرستين بالمساعيد، وكانت زيارة المحافظ مفاجئة ولم يعلن عنها مسبقا لدواعٍ أمنية، وكشفت جولة حرحور فى المدارس عن تأخر صرف الكتب للطلبة.

وكان أبرز أحداث اليوم الدراسى الأول، إلقاء الشرطة القبض على 4 من طلاب مدرسة العريش الثانوية، أثناء محاولتهم القيام بمظاهرة احتجاجية مؤيدة للإخوان.

كما شهد اليوم الأول غيابا للمعلمين عن الحضور لمدارسهم بقرى جنوب الشيخ زويد ورفح فى حين حضر الطلاب بالمرحلة الثانوية فى مدرسة الجورة وتغيب غالبيتهم بالمدارس الابتدائية.

يذكر أن فعاليات العام الدراسى انطلقت بكافة مدارس شمال سيناء أمس وسط إقبال فاق المتوقع.

وأكد عدد من مديرى المدارس بشمال سيناء, أن بداية اليوم الدراسى كانت كالمعتاد بتحية علم مصر, ونشيد بلادى بلادى مؤكدين انتظام الدراسة بالمحافظة، أغلقت المدارس أبوابها بإحكام، ومنعت إدارات المدارس الدخول لغير أولياء الأمور.

وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية عن انتظام العام الدراسى أمس بكافة معاهد المحافظة بشكل وصفته بالممتاز.

وقال الشيخ إبراهيم همام مدير المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، إن نسبة الحضور وصلت إلى نحو 96% بالمعاهد، البالغ عددها 150 معهدا للمراحل الثلاثة، وتضم قرابة 13 ألف طالب وطالبة.

وأصدر مدير المنطقة تعليمات للطلاب بعدم الاشتراك فى أى مظاهر والتحدث فى السياسة، مشيرا إلى أن الأزهر مؤسسة وسطية ليس مع أو ضد.

وطالب هيئات التدريس بعدم التهاون والتراخى، والانضباط وسرعة تسليم الكتب وإبلاغ المنطقة بعدم استلام الدراسية لهم.