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"العليا للانتخابات": تسجيل منظمات المجتمع المدني للمراقبة بدءا من 2 حتى 9 نوفمبر المقبل

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"العليا للانتخابات": تسجيل منظمات المجتمع المدني للمراقبة بدءا من 2 حتى 9 نوفمبر المقبل "العليا للانتخابات": تسجيل منظمات المجتمع المدني للمراقبة بدءا من 2 حتى 9 نوفمبر المقبل

كتب : أحمد ربيع وطارق صبرى السبت 26-10-2013 23:15

انتهى اجتماع اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأكد المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي للجنة أنه تقرر إصدار فتح باب التقدم أمام منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لمراقبة الانتخابات والاستفتاء على الدستور.

وأوضح مختار أنه تم اعتماد منظمات المجتمع المدني التي سبق وأن وافقت اللجنة العليا على مراقبتها على الانتخابات قبل ذلك، أما فتح باب التقدم سيكون للمنظمات التي لم يسبق لها مراقبة الانتخابات بدءا من 2 نوفمبر المقبل حتى يوم 9 من ذات الشهر.

وقال مختار إن اللجنة لم تتناول في اجتماعها اليوم مناقشة التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمسألة تنقية جداول وتحديث بيانات الناخبين، فإن اللجنة العليا للانتخابات قد سبق وان شكلت لجنة فرعية لمتابعة هذا الأمر، وهي حاليا تقوم بدورها في تحديث وتنقية جداول الناخبين.

ولفت إلى أن "العليا للانتخابات" ستواصل اجتماعاتها، الثلاثاء، موضحا أن اللجنة تجتمع بصفة دورية مرتين أسبوعيا؛ لوضع الاستعدادات اللازمة للاستفتاء على الدستور المرتقب بعد انتهاء لجنة الخمسين من عملها.

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