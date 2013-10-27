سرطان الكبد يتصدر أعمال المؤتمر السادس للأمراض المتوطنة والكبد

اختتم يوم أمس الجمعة، المؤتمر السادس لقسم الأمراض المتوطنة والكبد والجهاز الهضمى بطب الإسكندرية، والذى بدأت جلساته أمس الموافق 24 من الشهر الجارى، بمناقشة الأبحاث والدراسات المتعلقة بفيروسى "سى وبى" ومرض الملاريا.

وصرح الدكتور عبد الفتاح هنو أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الإسكندرية ورئيس المؤتمر، بأنه فى اليوم التالى للمؤتمر تم استعراض كيفية تشخيص وعلاج فيروس "بى"، ولاسيما الحالات المصاحبة للاستسقاء ودوالى المرىء، وتم الاتفاق على علاج الالتهاب الكبدى "بى" بمضادات الفيروسات مثل دواء الانتى كفير ومضاعفة الجرعة إلى 1 ملجم يوميا، أو باستخدام الدواء الجديد التينوفوفير مع مراعاة وظائف الكلى بجانب علاج الاستسقاء ودوالى المرىء.

وأكد الدكتور محمد الحصافى أستاذ ورئيس قسم الكبد بطب الإسكندرية، والذى رأس جلسة أورام الكبد بالمؤتمر، أن هناك ارتفاعا شديدا فى الإصابة بأورام الكبد نتيجة انتشار فيروس "سى"، وأن علاج هذه الأورام يحتاج إلى فريق طبى متعاون فى التخصصات المختلفة من استشارى الكبد والأشعة والأورام، ولكن تحت إشراف أستاذ الكبد المتخصص حيث إن هذه الأورام تأتى فى وجود كبد متليف.

وشدد على أهمية الكشف المبكر للأورام مما يساعد على سرعة العلاج، وأن هناك أكثر من طريقة لعلاج هذه الأورام فى المراحل المبكرة مثل التردد الحرارى أو حقن الكحول الإثيلى أو الاستئصال الجراحى، أو زراعة الكبد، وهناك بعض الأدوية الحديثة مثل عقار "السورافينيب".

> وتم مناقشة زراعة الكبد ومدى انتشارها فى مصر والآليات اللازمة لعملية الزراعة والطرق المثلى لاختيار المرضى تجنبا لحدوث مضاعفات الزراعة.

وأشار إلى أن هناك جلسة ناقشت موضوع رعاية المرضى الذين تحدث لهم مضاعفات شديدة بالكبد بعد إجراء الجراحات الكبيرة، أو فى غرف الرعاية المركزة وأهمية علاج هذه الحالات حتى لا تؤدى إلى الغيبوبة الكبدية والوفاة المفاجئة.