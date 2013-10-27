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بوسكيتش: لا يمكن للاعبي ريال مدريد الحديث عن الحكم

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بوسكيتش: لا يمكن للاعبي ريال مدريد الحديث عن الحكم بوسكيتش: لا يمكن للاعبي ريال مدريد الحديث عن الحكم

(إفي) - تعجب لاعب وسط برشلونة الإسباني سرجيو بوسكيتش من شكوى لاعبي الريال من حكم مباراتهم أمام البرسا اليوم بالجولة العاشرة من الليجا بملعب كامب نو والتي فاز بها الفريق الكتالوني بنتيجة 2-1.

وقال اللاعب عقب المباراة في تصريحات صحفية مقتضبة "العذر السهل الذي يستخدمونه في كل مرة يخسرون فيها هو الحديث عن الحكم".

وأضاف بوسكيتش "لا يمكن أن يشتكوا بهذه الصورة وبالأخص هذا الموسم".

يشار إلى أن سرخيو راموس لاعب الريال وإيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية للنادي الملكي والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق انتقدوا حكم المباراة بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

هذا في الوقت الذي قال خلاله راموس وحده أن الريال كان يستحق أيضا ركلة جزاء أخرى بسبب لمسة يد على البرازيلي أدريانو لاعب البرسا.

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