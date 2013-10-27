الحزب الحاكم في الجزائر يعلن ترشح «بوتفليقة» لفترة رئاسية رابعة

أعلن الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم بالجزائر، السبت، رسميًا عزمه ترشيح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رابعة، خلال الانتخابات المقررة في أبريل المقبل.

وقال «سعداني»، في كلمة أمام أعضاء الحزب بمدينة البليدة، جنوب غرب العاصمة: «أعلنها رسميًا من البليدة، نحن في جبهة التحرير الوطني سنرشح رئيس الحزب ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة خلال الانتخابات المقبلة».

ويشغل «بوتفليقة» منصب الرئيس الشرفي للحزب الحاكم منذ 2005، غير أنه لا يشارك في اجتماعات الحزب الرسمية، ويقترب «بوتفليقة»، 76 عاما، من إنهاء ولايته الثالثة في أبريل 2014، والدستور الحالي يمنحه حق الترشح لولاية أخرى.