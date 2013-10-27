أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الحزب الحاكم في الجزائر يعلن ترشح «بوتفليقة» لفترة رئاسية رابعة

Google+ Print
الحزب الحاكم في الجزائر يعلن ترشح «بوتفليقة» لفترة رئاسية رابعة الحزب الحاكم في الجزائر يعلن ترشح «بوتفليقة» لفترة رئاسية رابعة

أعلن الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم بالجزائر، السبت، رسميًا عزمه ترشيح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رابعة، خلال الانتخابات المقررة في أبريل المقبل.

وقال «سعداني»، في كلمة أمام أعضاء الحزب بمدينة البليدة، جنوب غرب العاصمة: «أعلنها رسميًا من البليدة، نحن في جبهة التحرير الوطني سنرشح رئيس الحزب ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة خلال الانتخابات المقبلة».

ويشغل «بوتفليقة» منصب الرئيس الشرفي للحزب الحاكم منذ 2005، غير أنه لا يشارك في اجتماعات الحزب الرسمية، ويقترب «بوتفليقة»، 76 عاما، من إنهاء ولايته الثالثة في أبريل 2014، والدستور الحالي يمنحه حق الترشح لولاية أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية