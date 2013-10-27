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رئيس جامعة قناة السويس: "الأعلى للجامعات" أقر تدخل الشرطة لمنع الشغب

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رئيس جامعة قناة السويس: "الأعلى للجامعات" أقر تدخل الشرطة لمنع الشغب رئيس جامعة قناة السويس: "الأعلى للجامعات" أقر تدخل الشرطة لمنع الشغب

كتب : محمد عاشور منذ 34 دقيقة

قال الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس، إنه منذ عامين ونصف ولا يوجد قرار يرضي أحدا بخصوص الجامعات، مشيرا إلى أن مشروع قانون الضبطية القضائية لم ينفذ.

وأكد محمدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات أقر حق الطلاب في الحرية والتظاهر دون استخدام العنف، مشيرا إلى أن المجلس اتفق في الاجتماع على أن الشرطة من حقها التدخل بطلب من رئيس الجامعة؛ لإنهاء أي أعمال شغب، وتابع "تم توقيع اتفاق مع الداخلية يسمح بتدخل الشرطة بناء على طلب رئيس الجامعة للسيطرة على أعمال العنف".

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