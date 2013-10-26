استئناف عمل البطاقات الذكية لصرف المقررات التموينية بالإسماعيلية

كتب : إنجي هيبة السبت 26-10-2013 22:01

استجاب اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، لشكاوى المواطنين، فور تلقيه لمكالمة هاتفية عبر تليفونه المحمول، من أحد المواطنين، الذي نقل للمحافظ شكوى من عدم صرف المقررات التموينية الشهرية لهم الخميس الماضي، بجميع المنافذ؛ بسبب توقف ماكينات الصرف التي تعمل بالبطاقات الذكية.

على الفور أصدر المحافظ، تعليماته إلى جمال هنيدي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بسرعة حل المشكلة وتلبية مطالب المواطنين، وأوضح أن سبب التوقف هو قيام الشركة المنفذة لمشروع البطاقات الذكية بإدخال بيانات الآلاف من البطاقات التموينية الجديدة على الشبكة الأمر الذى يحتاج إلى نحو 72 ساعة.

وأكد المحافظ، سرعة إنهاء أسباب الشكوى، وتم استئناف العمل والصرف بجميع المجمعات والمنافذ اعتبارا من اليوم.