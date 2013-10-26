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المياه الغازية والوجبات السريعة تؤدى لحدوث تدهن الكبد ومضاعفاته

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المياه الغازية والوجبات السريعة تؤدى لحدوث تدهن الكبد ومضاعفاته المياه الغازية والوجبات السريعة تؤدى لحدوث تدهن الكبد ومضاعفاته

يعتبر الكبد الدهنى من أهم الأمراض التى تصيب الكبد وقد يتجاهلها البعض باعتبارها من الأمراض البسيطة كنتيجة للإصابة بالسمنة، ولكن سرعان ما يتحول هذا التدهن إلى تليف ثم إلى سرطان بالكبد.

قال الدكتور محمد قاسم أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة والكبد بجامعة الإسكندرية، يعتبر الكبد الدهنى من أهم أمراض الكبد على الرغم من أنه بسيط ولكن يعتبر قنبلة موقوتة، حيث ينتج عنه بعد ذلك الالتهاب الكبدى الدهنى ويتحول بعد ذلك إلى التليف ثم إلى التشمع ثم إلى سرطان الكبد، ولكن ليس معنى ذلك أن كل من يعانى من دهون على الكبد تحدث له هذه المضاعفات، فهناك عوامل كثيرة تُحدث مضاعفات تؤدى إلى تطور المرض البسيط، ومن هذه العوامل السمنة المفرطة والأشخاص الذين يعتمدون فى غذائهم على الوجبات السريعة وشرب المياه الغازية بكثرة.

وأشار إلى أن بعض المرضى الذين يعانون من البول السكرى، أو الذين لديهم بالعائلة تاريخ مرضى بالبول السكرى، بالإضافة إلى الضغوط النفسية التى تؤدى إلى الإصابة بالقولون العصبى، كما تعمل البكتيريا الموجودة بالقولون على إخراج مواد تؤدى إلى تحول هذا المرض الكبدى الدهنى إلى التهابات، ثم تتطور الحالة وتحدث مضاعفات.

وأضاف أن مريض الكبد الدهنى لا يعرف متى يمكن أن يصاب بالالتهاب، حيث يمكن أن يظل المريض عام أو عامين دون أن يعلم أنه يعانى من تدهن الكبد، وقد يعانى الأطفال والكبار بتدهن الكبد، حيث يمكن أن يصاب الأطفال الذين يعانون من السمنة بهذا المرض.

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مصر 365