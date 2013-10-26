منصور يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي ويعتمد 11 سفيرا غدا

كتب : احمد البنهساوي وسماح حسن السبت 26-10-2013 19:47

يلتقي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة الكويتي، غدا، وذلك بقصر الاتحادية الرئاسي.

وأكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن الرئيس يلتقي الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السفير، كما يتلقي أوراق اعتماد 11 سفيرا وهم خورخي الباريس فوينتيس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للولايات المتحدة المكسيكية، والبارو ساندوبال بيرنال سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية كولومبيا، وبريمجت سداسيفن سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية سنغافورة، وخوسيه ميجل دى لا كروث سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية شيلي، وفضل الرحمن فاضل سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية أفغانستان الإسلامية، وتولا أوريولا سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية فنلندا، وشارلوتا سبار سفيرا فوق العادة ومفوضا لمملكة السويد، وداتوكو جعفر بن كوشعري سفيرا فوق العادة ومفوضا لماليزيا، ونياما هنري باسييه سفيرا فوق العادة ومفوضا لبوركينا فاسو، وسالم غصاب محمد الزمانان سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت، وسيرغيى راتشكوف سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية بيلاروس.