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"الصحة" تعلن "الطوارئ" بالقليوبية بعد إصابة 55 تلميذا بالغدة النكافية

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"الصحة" تعلن "الطوارئ" بالقليوبية بعد إصابة 55 تلميذا بالغدة النكافية "الصحة" تعلن "الطوارئ" بالقليوبية بعد إصابة 55 تلميذا بالغدة النكافية

كتب : أ ش أ السبت 26-10-2013 19:14

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية عن اكتشاف 20 حالة إصابة جديدة، اليوم، بمرض الغدة النكافية بين تلاميذ 4 مدارس بشبين القناطر ليصل إجمالي التلاميذ المصابين بالغدة النكافية حتى الآن إلى 55 حالة.

وقال الدكتور زكريا عبد ربه، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المحافظة رفعت من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة ظهور أي حالات جديدة، مضيفًا أنه يتم التنسيق مع مديرية التعليم بالقليوبية والتأمين الصحي والإدارة العامة للشؤون الوقائية للإبلاغ الفوري عن أي حالات قد تظهر للتعامل معها.

وأضاف وكيل الوزارة أنه فور اكتشاف الحالات تم عزلها ومنحها إجازة لمدة 15 يومًا، مشيرًا إلى أنه تشكلت لجان من الصحة والطب الوقائي بالمديرية لمسح المدرسة وإجراء الكشف على جميع التلاميذ للاطمئنان عليهم.

من جانبها، قررت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، تكليف لجنة لمتابعة شروط تطبيق السلامة الصحية بمدارس الإدارة ورصد أي حالات جديدة والوقاية من الأمراض، خاصة الأمراض المعدية مع قدوم فصل الشتاء، مشيرة إلى أن انتظام الدراسة بجميع المدارس التي ظهرت فيها، مؤكدة أن الوضع الصحي لا يدعو إطلاقًا لتعطيل الدراسة بهذه المدارس.

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