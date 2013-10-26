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رئيس الغرفة التجارية بدمياط ينفي اتهامات "صناع الأثاث" بتعطيل العمل بأحد المصانع

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رئيس الغرفة التجارية بدمياط ينفي اتهامات "صناع الأثاث" بتعطيل العمل بأحد المصانع رئيس الغرفة التجارية بدمياط ينفي اتهامات "صناع الأثاث" بتعطيل العمل بأحد المصانع

كتب : سهاد الخضرى السبت 26-10-2013 19:53

أكد محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية بدمياط، عدم صحة الاتهامات التى وجهها رئيس نقابة صناعة الأثاث إلى الغرفة بمحاولة تعطيل العمل بأكبر مصنع "أبلكاش" بالشرق الأوسط.

وطالب الزينى، فى تصريح خاص"الوطن"، وليد الغالى صاحب المصنع عدم الاستماع لمزايدات الفاشلين المتسلقيين، مشددا على أن الغرفة التجاربة أبوابها مفتوحة له طوال الوقت وعلى أتم الاستعدادات لتقديم كافة التسهيلات له لبدء العمل.

وتساءل الزينى عن دور من أسماهم "الدخلاء" وعن "علاقتهم بالصناعة والاستثمار"، مطالبا "المزايدين" بالكف عن اتهامه والاهتمام بقوانين العمال والتأمينات بعيدا عن معارض الملابس الجاهزة.

وأكد الزينى على إيمان الغرفة التام بضرورة التوافق بين العامل ورأس المال الذى لايمكنهم النجاح دون بعضهم البعض.

من جانبه، نفى عبده ربيع أحد المشرفين على إدارة المصنع، الاتهامات التى جاءت على لسان رئيس الغرفة التجارية، مشيرا لأهمية المشروع القومى مطالبا كافة الجهات بالعمل على نجاحه مطالبا المحافظ بالتدخل السريع لإنهاء الإجراءات لبدء عمل المصنع، بخاصة وأن المصنع سيقوم بتوفير 35 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات لأبناء دمياط.

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