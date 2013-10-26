إحباط محاولة تهريب 60 طن أرز إلى السودان عبر مرسى علم

كتب : صلاح عبدالله منذ 44 دقيقة

أحبطت مباحث قسم شرطة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، محاولة تهريب 60 طن أرز عبر الحدود الجنوبية بمدينة مرسى علم إلى دولة السودان، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت قد وردت معلومات الى اللواء حمدي الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، تفيد قيام إحدى شركات تصدير كمية كبيرة من الأرز عبر الحدود الجنوبية بمدينة مرسى علم دون أوراق تثبت ذلك، وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لضبط مرتكبي واقعة التهريب، ونجح فريق البحث في ضبط السيارة (رقم 151622 نقل الغربية) محملة بعدد 4000 لفافة أرز تزن 40 طنًا، وضبط السيارة (رقم 3985 نقل الجيزة) محملة بـ20000 لفافة أرز والتي تزن 20 طنًا، وضبط بحوزتهم على أوراق لإحدى شركات التصدير مزورة وتبيّن لفريق البحث عدم وجود أي مواصفات تصديرية من وزارة التجارة معهم، كما أنهم قدّموا شهادات بيانات صادرات منسوب صدورها لجمرك سفاجا على غير الحقيقة وبالفحص تبيّن أن شهادات البيانات مزورة، وتم التحفظ على السيارتين والكمية المضبوطة والأوراق الخاصة بها، وتحرر عن ذلك المحضر (رقم 855 جنح قسم شرطة مرسى علم لسنة 2013) وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.