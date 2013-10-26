أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

إحباط محاولة تهريب 60 طن أرز إلى السودان عبر مرسى علم

Google+ Print
إحباط محاولة تهريب 60 طن أرز إلى السودان عبر مرسى علم إحباط محاولة تهريب 60 طن أرز إلى السودان عبر مرسى علم

كتب : صلاح عبدالله منذ 44 دقيقة

أحبطت مباحث قسم شرطة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، محاولة تهريب 60 طن أرز عبر الحدود الجنوبية بمدينة مرسى علم إلى دولة السودان، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت قد وردت معلومات الى اللواء حمدي الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، تفيد قيام إحدى شركات تصدير كمية كبيرة من الأرز عبر الحدود الجنوبية بمدينة مرسى علم دون أوراق تثبت ذلك، وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لضبط مرتكبي واقعة التهريب، ونجح فريق البحث في ضبط السيارة (رقم 151622 نقل الغربية) محملة بعدد 4000 لفافة أرز تزن 40 طنًا، وضبط السيارة (رقم 3985 نقل الجيزة) محملة بـ20000 لفافة أرز والتي تزن 20 طنًا، وضبط بحوزتهم على أوراق لإحدى شركات التصدير مزورة وتبيّن لفريق البحث عدم وجود أي مواصفات تصديرية من وزارة التجارة معهم، كما أنهم قدّموا شهادات بيانات صادرات منسوب صدورها لجمرك سفاجا على غير الحقيقة وبالفحص تبيّن أن شهادات البيانات مزورة، وتم التحفظ على السيارتين والكمية المضبوطة والأوراق الخاصة بها، وتحرر عن ذلك المحضر (رقم 855 جنح قسم شرطة مرسى علم لسنة 2013) وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن

مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي