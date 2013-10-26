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اكتشاف حقل نفطي كبير في الجزائر بمخزون 1.3 مليار برميل

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اكتشاف حقل نفطي كبير في الجزائر بمخزون 1.3 مليار برميل اكتشاف حقل نفطي كبير في الجزائر بمخزون 1.3 مليار برميل

كتب : أ ف ب منذ 1 دقيقة

أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، اليوم، أن مجموعة "سوناطراك" الحكومية اكتشفت حقلاً نفطيًا جديدًا بمخزون يناهز 1,3 مليار برميل قرب امغيد مسعود في جنوب البلاد.

وقال يوسفي، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية فيما كان يزور منطقة الحقل "إنه أحد أهم الاكتشافات التي حققتها سوناطراك في الأعوام العشرين الأخيرة".

والموقع يبعد 112 كلم من حقل حاسي مسعود النفطي الأكبر في الجزائر.

وأوضح يوسفي أن سوناطراك ستلجأ إلى تقنيات غير تقليدية لاستخراج 50% من احتياطي الحقل.

ونقلت الوكالة الجزائرية عن مصادر معنية أن استثمار الحقل متوقع بعد ثلاثة أو أربعة أعوام، وفي مرحلة أولى ستقوم سوناطراك بأعمال ترسيم لتحديد كيفية استثمار الحقل.

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