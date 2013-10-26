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وزيرة الصحة تشارك فى الدورة الستين لـ"الصحة العالمية" بسلطنة عمان

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وزيرة الصحة تشارك فى الدورة الستين لـ"الصحة العالمية" بسلطنة عمان وزيرة الصحة تشارك فى الدورة الستين لـ"الصحة العالمية" بسلطنة عمان

تشارك الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، على رأس وفد من قيادات الوزارة، باجتماع الدورة الستين لمنظمة الصحة العالمية، إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا، والمقرر عقده خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجارى، بالعاصمة العمانية مسقط.

ويشارك بالاجتماع وزراء الصحة بـ22 دولة أعضاء الإقليم، بجانب عدد من المنظمات المعنية والخبراء الدوليين بمجالات الصحة المختلفة، حيث من المقرر أن يناقش عدد من الموضوعات الهامة على رأسها مستجدات تطبيق اللوائح الصحية الدولية، والاستراتيجية الإقليمية لصحة البيئة، وأكثر عوامل الخطر البيئية الرئيسية شيوعاً فى الإقليم على رأسها الماء وتلوث الهواء داخل المبانى والتعرض للمواد الكيميائية وللنفايات، وأكثر الفئات تضرراً من هذا التلوث وهم النساء والأطفال، كما يناقش الاجتماع أيضا قضية السلامة على الطرق.

وتعد اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الهيئة الرئاسية العليا لمنظمة الصحة العالمية على المستوى الإقليمى، ومهمتها الأساسية رسم السياسات والتوجيهات الصحية واتخاذ القرارات والمقررات الإجرائية على المستوى الإقليمى.

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مصر 365