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أمير كرارة: لهذه الأسباب رفضت تقديم برنامج " The X Factor"

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أمير كرارة: لهذه الأسباب رفضت تقديم برنامج " The X Factor" أمير كرارة: لهذه الأسباب رفضت تقديم برنامج " The X Factor"

حلّ الفنان المصري أمير كرارة أمس ضيفاً على الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج "قصر الكلام"، الذي يُعرض على mbcمصر، فتطرّق إلى الحديث عن أنه كان من المؤمنين بعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، في يومٍ من الأيام، ويترحّم ـ تالياً ـ بشكل كبير على أيام حسني مبارك، إذ كانت البلاد أكثر أماناً.
وعن تجربة تقديم البرامج، قال كرارة إنّه رفض تقديم برنامج اكتشاف المواهب "The X Factor"، لأنّه كان يريد أن يخوض التجربة من خلال برامج خفيفة.
وعن عدم مصافحته للّبنانية نادين الراسي، في برنامج "ديو المشاهير"، قال كرارة إنّه لم يكن يقصد، وقد صالح الشعب اللبناني بمسلسله "روبي"، الذي قدّمه مع سيرين عبد النور، مشدّداً على أنّ الشعب اللبناني محترم، وقد تفهّم الأمر، ولم يغضب منه.

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