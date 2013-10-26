غدا.. الجنايات تستأنف محاكمة "نظيف" و"العادلي" في قضية اللوحات المعدنية

كتب : هيثم البرعي السبت 26-10-2013 18:16

تستأنف، غدا، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار بشير عبد العال، جلسات إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية اللوحات المعدنية.

يذكر أن الجلسة الماضية شهدت مطالبة عصام البطاوي، دفاع وزير الداخلية الأسبق، المحكمة بنقل محاكمة موكله إلى أكاديمية الشرطة بدلا من محكمة القاهرة الجديدة، بسبب ضعف الإجراءات الأمنية وتمتع موكله بوضع خاص كونه شغل منصب وزير الداخلية وكان رد المحكمة أن الأمر بيد وزارة العدل.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما في يوليو 2011 بمعاقبة أحمد نظيف، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن 5 أعوام، وبالسجن 10 أعوام «غيابيا» على وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، ومتهم ألماني الجنسية، وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضدهم، وأعادت محاكمة "نظيف" و"العادلي" أمام دائرة جديدة.