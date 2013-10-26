مباشر بالفيديو - برشلونة 1-0 ريال مدريد، فالديز يعاود التألق بإنقاذ من رونالدو

تابعوا مع FilGoal.com تغطية مباشرة لأحداث كلاسيكو الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد في الكامب نو معقل العملاق الكتالوني.

ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد أقرب ملاحقيه.

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- أول هجمة خطيرة في اللقاء تكون من نصيب برشلونة، تمريرات متتالية بين إنيستا ونيمار وتشابي تصل إلى ميسي الذي يسدد كرة يمسكها دييجو لوبيز.

- احتاج ريال مدريد إلى 15 دقيقة لشن أول هجمة على برشلونة، أنهاها جاريث بيل بتسديدة من خارج الـ18 في السماء.

- في الدقيقة 19 يتوغل نيمار من الجانب الأيسر ويسدد كرة في الزاوية البعيدة لمرمى دييجو لوبيز محرزا الهدف الأول (شاهد الهدف).

-عرضية من رونالدو يسددها خضيرة من داخل منطقة الست ياردات يتصدى لها فالديز ببراعة (شاهد اللقطة).

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