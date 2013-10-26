ضعف الذكورة لدى الرجل بسبب نقص الهرمونات فى سن الـ 50 إلى 60

أوضح البروفسور الفرنسى "دوفو" أن الرجال فى المرحلة العمرية من 50 إلى 60 عاما يعانون من ضعف الذكورة مثل فترة انقطاع الطمث التى تعانى منها السيدات, وذلك بسبب انخفاض الهرمونات, خاصة مع بعض الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر, واضطرابات جسمانية, مما يجعله قلقا, ويشعر بالإحباط النفسى وعدم التوازن.

كما أشار البروفسور الفرنسى إلى وجود بعض المشاكل فى البروستاتا, وزيادة فى الوزن مما يؤثر أيضا على الحالة الجنسية لديه لذلك ينصح البروفسور الفرنسى بالبعد عن الكحوليات وممارسة الرياضة والغذاء الغنى بالفيتامينات .