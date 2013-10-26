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اضراب غريب للنساء الكولومبيات يجبر الحكومة على تحقيق مطالبهن

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اضراب غريب للنساء الكولومبيات يجبر الحكومة على تحقيق مطالبهن اضراب غريب للنساء الكولومبيات يجبر الحكومة على تحقيق مطالبهن

أفادت تقارير إعلامية بأن نساء مدينة صغيرة في كولومبيا بدأن ثاني إضراب عن معاشرة أزواجهن بغية المطالبة بإصلاح الطريق المؤدية إلى هذه المدينة الواقعة في منطقة نائية بجنوب غرب البلاد. وأوضحت التقارير أن الإضراب آتى أكله لأن أعمال إصلاح الطريق الوحيد المؤدي إلى مدينة بارباكاوس قد استؤنفت، على ما يبدو. ويذكر أن هذا الطريق سيّئ لدرجة أن الانتقال إلى أقرب مستشفى يتطلب حوالي 14 ساعة. وتجدر الإشارة إلى أن نساء بارباكاوس أضربن عن ممارسة الجنس مع أزواجهن للمرة الأولى قبل عامين بعد وفاة شابة حامل في سيارة الإسعاف في طريقها من المدينة إلى المستشفى.

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