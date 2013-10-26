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وزير الشباب: الحكومة التي تريد القضاء على الإرهاب يجب أن توفر فرص العمل

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وزير الشباب: الحكومة التي تريد القضاء على الإرهاب يجب أن توفر فرص العمل وزير الشباب: الحكومة التي تريد القضاء على الإرهاب يجب أن توفر فرص العمل
"عبدالعزيز": 10 آلاف فرصة جديدة.. و"عبدالنور": نسبة البطالة 13%

كتب : محمد الأبنودى منذ 1 دقيقة

قال خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، إن التي تريد القضاء على الإرهاب، يجب أن توفر للشباب فرص العمل للقضاء على حالات السرقة والبلطجة والعنف.

وأضاف عبدالعزيز، أن "ملتقى التوظيف والتأهيل الثاني للعمالة الفنية يستهدف توفير 10 آلاف فرصة عمل لمختلف التخصصات الفنية وحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ومن غير حملة المؤهلات بالقطاع الخاص، وتوفير فرص تدريبية وفتح قنوات للحوار بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئات العاملة في مجال تدريب وتأهيل العمالة الفنية".

وكشف وزير الشباب، خلال افتتاحه الملتقى أمس بصحبة وزير التجارة، عن عقد ملتقى شهري في كل المحافظات، لضمان الوصول إلى جميع فئات الشباب، مشيرًا إلى أن البداية ستنطلق من محافظات الصعيد.

وقال إن "استقرار الظروف السياسية سيتيح للشباب المزيد من فرص فرص العمل، لاسيما مع دوران عجلة الإنتاج"، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل وسط حالة الاضطراب السياسي التي تشهدها البلاد حاليًا، وأن وزارته لديها العديد من البرامج التدريبية من أجل التشغيل في المرحلة الراهنة.

ومن جانبه، قال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة، إن الملتقى الذي تنظّمه الوزارة ممثلة في مجلس التدريب الصناعي ووزارة الشباب يستمر على مدار يومين، ويخدم راغبي العمل في محافظات القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أنه يهدف لإتاحة فرص عمل للشباب، بعد ارتفاع البطالة إلى 13%.

وأكد عبدالنور أن الحكومة تراعي ارتفاع نسب البطالة عند رسم السياسات الاقتصادية، لجذب الاستثمارات سواء محلية أو عربية أو أجنبية، كما ستتوسع في التدريب الفني لزيادة كفاءة العامل المصري.

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