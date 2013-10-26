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موقع استخباراتي: السيسي يخترق اللوبي المقرب من أوباما

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موقع استخباراتي: السيسي يخترق اللوبي المقرب من أوباما موقع استخباراتي: السيسي يخترق اللوبي المقرب من أوباما

كشف موقع الاستخبارات الفرنسي “انتليجانس أونلاين فرانس” أن الفريق عبد الفتاح وبعد الإطاحة بالرئيس المعزول “محمد مرسي” خلال التظاهرات الشعبية في 30 يونيو، سعى للتعرف على نوايا إدارة الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” في التعامل مع عن طريق التقرب من مسئولين في إدارة أوباما.

وأضاف الموقع الاستخباراتي أن مصر استطاعت تجنيد رئيس لوبي مجموعة جولفر بارك، والذي يعد أحد المقربين للرئيس الأمريكي الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، بالإضافة إلى المتحدث الرسمي لكلينتون وصديقه المقرب جو لوكهارت.

وتابع “انتليجانس أونلين” أن مجموعة جلوفر بارك التي سيطر عليها الفريق عبد الفتاح السيسي خلال الأشهر الأربعة الماضية، تضم أيضاً بين صفوفها المراسلة السابقة لوكالة “أسوشيتد برس” لدى البيت الأبيض جنيفر لوفن.

وبين الموقع الاستخباراتي أن الهدف الذي كان يسعى إليه وزير الدفاع المصري هو إثناء الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس عن مطالباتهم بتجميد كافة المساعدات التي تقدمها واشنطن لمصر، خاصة أن الحزب الجمهوري شن حملة قوية من أجل وقف المساعدات التي يتم تسليمها لمصر.

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