عاجل .. الفريق السيسى يعلق علي حلقة باسم يوسف ويفاجئ الجميع

في خطوة غير متوقعة ، قال نشطاء علي موقع التواصل الإلكتروني " فيس بوك " ، أن مصادر مقربة من الفريق أول عبد الفتاح السيسى ، أجرت إتصالا به عقب إنتهاء الحلقة ، فقال " سيكون تقبلنا للنقد أكثر من أي عهد مضي " وتابع " النقد حق مشروع للجميع ولا أحد له إمتيازات تجعله فوق النقد ، فلسنا ملائكة ، ولكن لن نرضي بالإساءة ، وهو - في إشارة لباسم - لم يسيئ لأحد في رأيي " وأضاف ، " لن نحرم الشعب من الإبتسامة حتي لو كنا سندفع ثمنها " ، بحسب قول النشطاء ، ولم يعلن الفريق ذلك بشكل رسمي حتى الآن.

شبكةعيونالإخبارية

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