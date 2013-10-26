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بالصور| اعتقال 60 متظاهرًا في مواجهات مع الشرطة في ساو باولو بالبرازيل

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بالصور| اعتقال 60 متظاهرًا في مواجهات مع الشرطة في ساو باولو بالبرازيل بالصور| اعتقال 60 متظاهرًا في مواجهات مع الشرطة في ساو باولو بالبرازيل

كتب : أ ف ب السبت 26-10-2013 16:38

تحولت تظاهرة للمطالبة بمجانية وسائل النقل للطلاب في ساو باولو، أمس، إلى عمليات نهب ومواجهات مع الشرطة التي اعتقلت 60 متظاهرًا، وفق ما أفادت الصحافة المحلية.

وبثت مواقع إخبارية على الإنترنت لقناة "جلوبو وفولها دي ساو باولو"، صور حافلات تحترق وشبابيك مصرفية مخربة، كما بثت قناة "جلوبو نيوز" صور تفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع.

وعطلت التظاهرة التي نظمتها حركة "بازي ليبري" حركة السير ونشاط سائل النقل العمومي مؤقتًا.

وطالبت هذه الحركة بخفض سعر النقل العام خلال مباريات كأس الكونفدرالية لكرة القدم في يونيو الماضي، وامتدت تلك المطالب إلى مجمل أنحاء البلاد.

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