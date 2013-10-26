تأجيل دعوى إلزام التليفزيون بدفع 4 ملايين جنيه لمنتج لـ7 ديسمبر

قضت اليوم السبت الدائرة الأولى مدنى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل دعوى إلزام التليفزيون بدفع 4 ملايين جنيه تعويضًا، للمنتج هشام إسماعيل، قيمة مستحقات بث وعرض لمسلسلى "ريش نعام"، و"منتهى العشق"، لجلسة 7 ديسمبر لتقرير الخبير.

وكان المنتج هشام إسماعيل، قد أقام دعوى ضد التليفزيون المصرى يطالب فيها بإعطائه باقى مستحقاته عن حقوق البث والعرض لمسلسلى "ريش نعام" و"منتهى العشق"، والتى تتجاوز 4 ملايين جنيه.

يذكر أن المنتج هشام إسماعيل قد أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن التليفزيون يمثل الدولة، فكيف لا تسدد الدولة حقوق المواطنين، وأضاف أنه كان على استعداد للتعاون مع التليفزيون حال وجود نية للسداد.