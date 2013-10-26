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دراسة طبية: غسل الأيدى يجعلك أكثر تفاؤلا

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دراسة طبية: غسل الأيدى يجعلك أكثر تفاؤلا دراسة طبية: غسل الأيدى يجعلك أكثر تفاؤلا

توصلت دراسة طبية إلى أن طقوس تنظيف الأيدى والتنظيف الشخصى بصفة عامة, تجعلك أكثر تفاؤلا بعد تجربة الفشل.
> وكانت الأبحاث الطبية السابقة قد أشارت إلى أن غسل اليدين يجعل الناس تشعر بمزيد من الراحة حول القرارات التى اتخذوها.

يبدو أنك حقا يمكنك غسل آلامك وأحزانك, حيث وجدت الدراسة الحديثة أن طقوس تنظيف الأيدى تجعلك مقبلا على الحياة, وفقا لما توصل إليه الدكتور"كاى كاسبار"أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة "كولونيا" الألمانية, حيث تؤثر على آلية التطهير الجسدى بعد ارتكاب الأخطاء.
> وقد وجدت الدارسة أن الأشخاص الذين يغسلون أيديهم بعد فشلهم فى مهمة ما, يصبحون أكثر ثقة بقدرتهم النجاح فيها, وإنجازها فى المرة القادمة.
> وقد قام الدكتور "كاسبار" بتقسيم الـ 98 شخصا المشاركين فى الدارسة إلى ثلاث مجموعات, حيث أتيحت الفرصة للمشاركين فى الجزء الأول من التجربة حل مهمة مستحيلة.
> وأشارت المتابعة إلى أن المجموعات التى لم تنتظم فى غسل أيديها فشلت فى القيام بهذه المهمة بالمقارنة بأقرانهم الذين انتظموا فى غسل اليدين والنظافة الشخصية.
> كما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين غسلوا أيديهم فورا بعد اتخاذ قرارات صعبة, كانوا أكثر سعادة مع اختياراتهم بالمقارنة مع أولئك الذين لم يفعلوا.

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مصر 365