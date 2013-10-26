حبس 8 متهمين من عناصر الإخوان 15 يوما في اشتباكات خاتم المرسلين

كتب : محمود الجارحي وجيهان عبدالعزيز منذ 59 دقيقة

قررت نيابة العمرانية بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة، حبس 8 عناصر من جماعة الإخوان، تم إلقاء القبض عليهم في اشتباكات "جمعة الصمود" للإخوان بشارع خاتم المرسلين بالعمرانية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكشفت تحريات وتحقيقات أحمد المغازي، رئيس نيابة العمرانية أن المتهمين أطلقوا الرصاص على الأهالي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتحطيم 8 سيارات وأحد المقاهي بالمنطقة.

كانت التحريات التي جرت بإشراف اللواء كمال الدالي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء محمد فاروق نائب مدير الادارة العامة للمباحث، رصدت قدوم مسيرة من المؤيدين للرئيس المعزول أمام مسجد خاتم المرسلين، وحدوث مناوشات بينهم، وبين الأهالي تبادلوا خلالها التراشق بالحجارة وزجاجات المياه الغازية الفارغة، وأسفر ذلك عن إصابة أيمن يوسف محمود، وعبدالله صلاح محمود بجرح بالرأس وكدمات بالجسم قائد السيارة رقم 103708 أجرة جيزة، وحدوث تلفيات بالسيارة عبارة عن كسر بزجاجها وخلع الأبواب والفوانيس وكذا تلفيات بالسيارات.

أسفرت تحريات مباحث الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات إلى قيام المدعو أحمد محمد عبد العال، إمام وخطيب مسجد خاتم المرسلين بالعمرانية بتحريض المصلين على أعمال العنف والشغب ضد الجيش والشرطة أثناء إلقائه خطبة الجمعة، وتم ضبطه.

وأوضحت تحريات العميد طارق المرجاوي، رئيس مباحث القطاع والمقدم علاء فتحي رئيس المباحث أن جماعة الإخوان قامت بتهشيم 8 سيارات، ومقهى بها 50 كرسيا، و20 ترابيزة وشاشة تليفزيون، تحرر محضر بالواقعة، وتم حصر التلفيات وأخطرت النيابة للتحقيق.