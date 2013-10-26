بالصور| أمير كرارة: "30 يونيو" أكبر ثورة في تاريخ البشرية.. ولا أرفض حكم العسكر

كتب : فاطمة النشابي السبت 26-10-2013 15:28

قال الفنان أمير كرارة، إنه يحب ثورة 30 يونيو لأن الشعب المصري خرج من تلقاء نفسه ولم يحركه أحد على الإطلاق، موضحًا أن 30 يونيو هي أكبر ثورة في تاريخ البشرية.

وأضاف أمير كرارة، في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "قُصر الكلام" على شاشة "MBC مصر"، أن سقوط الرئيس السابق محمد مرسي أمر غير متوقع، لأنه كان يتوقع أن يستمر حكم الإخوان لمدة 5 سنوات على أقل تقدير، مشيرًا إلى أنه ضد مشاركة جماعة الإخوان في الحركة السياسية من الجانب الديني وبدون الخلط بين السياسة والدين.

وأوضح كرارة أنه لا يمانع في حكم العسكر على الإطلاق، خاصة وأن الجيش المصري أثبت أنه لا هم لديه إلا حماية الشعب المصري على مر العصور.

وأشار أمير كرارة، إلى أن طارق نور يعتبر بمثابة الأب بالنسبة له، وكان له فضل كبير على مشواره الفني، وأن الفنان أحمد السقا هو أخ أكبر له لكنه لا يقوم بتقليده، ووصف كرارة الفنان أحمد عز بـ"البرنس"، مؤكدًا أنه يتمنى المشاركة معه في أي عمل فني لأنه من الفنانين الناجحين في مصر والعالم العربي.

وقال أمير كرارة، إن "الفنان الكبير عادل إمام يعيش في عالم خاص به لتفوقه في التمثيل، ولا يجب أن يقارن أحد نفسه بالفنان الكبير".

وصرح أمير كرارة، أن "محمد بكير مخرج ناجح، واختار أن يخرج مسلسل (آسيا) لأنه رأى أن هذا المسلسل الأنسب له، خاصة وأن بطلة المسلسل هي الفنانة منى زكي".

ولفت كرارة إلى أن الممثلة التركية الشهيرة "سونغول أودان" التي قدمت دورًا شرفيًا في مسلسل "تحت الأرض" ممثلة رائعة، وأنه تعلم اللغة التركية من أجلها.

وعن زواجه المبكر، أكد أمير أنه غير نادم على قرار الزواج قبل الشهرة، وأنه يشعر بالسعادة مع زوجته ويرى طفلاه الأجمل في العالم.

وأكد كرارة، أنه سعيد بمسلسل "روبي" لأنه مثل نقلة كبيرة له، موضحًا أن تجربته مع إطالة الشعر هي حالة خاصة وناجحة، بعد مشاركته في دور الشاب الفاسد "ميمي الرايق" في مسلسل "طرف ثالث".

وأضاف كرارة، أنه لا يحب قراءة الصحف على الإطلاق، وأن فهم السياسة بالنسبة له ولكل المصريين أصبح أمرًا اعتياديًا، وأنه يتمنى أن يستمر في تجربته الفنية طوال حياته وأن تظل هذه التجربة ناجحة بالنسبة لجمهوره.

وأكد أمير كرارة، أن ابتعاده عن تقديم البرامج التليفزيونية كان قرارًا ناجحًا لأن تقديم البرامج ليس وظيفته الأساسية، وقال إنه عُرض عليه تقديم برنامج جماهيري شهير للمواهب الغنائية لكنه رفض تقديمه لأنه لا يبحث عن المال في المقام الأول.