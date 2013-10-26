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وزيرة الإعلام تفتح ملف تطوير قناة "صوت الشعب"

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وزيرة الإعلام تفتح ملف تطوير قناة "صوت الشعب" وزيرة الإعلام تفتح ملف تطوير قناة "صوت الشعب"

كتب : الوطن منذ 53 دقيقة

كشف مصدر مسؤول داخل ماسبيرو، أن درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، تتولى شخصيًا الاهتمام بملف تطوير قناة "صوت الشعب"، بحيث يشمل التطوير الشكل والمضمون معًا، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية منفصلة تمامًا لها بعيدة عن ميزانية قطاع الأخبار.

وفيما يتعلق بتغيير اسم القناة "مباشر "، فما زالت تحت الدراسة، حيث إن هدف الوزيرة الآن أن تصبح القناة معبّرة عن صوت الشعب المصري من كل المحافظات ومختلف مواقع العمل الإنتاجية من خلال مراسلي قطاع الأخبار والقنوات الإقليمية لنقل نبض الشارع المصري وكل القضايا الجماهيرية ومناقشة المسؤولين في كيفية حلها، بالإضافة إلى سرعة نقل الأحداث لحظة بلحظة على أرض مصر.

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