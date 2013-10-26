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أكبر عرض للدراجات البخارية بمنطقة سفح الأهرامات تنشيطا للسياحة

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أكبر عرض للدراجات البخارية بمنطقة سفح الأهرامات تنشيطا للسياحة أكبر عرض للدراجات البخارية بمنطقة سفح الأهرامات تنشيطا للسياحة

نظمت هيئة تنشيط السياحة فى منطقه سفح الأهرامات، أكبر تجمع للدراجات البخارية لإحدى أكبر وأقدم الشركات العالمية المنتجة للدرجات البخارية.

وقال رئيس هيئة تنشيط السياحة السفير ناصر حمدى، إن التجمع شارك فيه حوالى 317 دراجة بخارية و470 مشاركا بالبانورما فى منطقه الأهرامات تحت تغطية إعلامية محلية ودولية.

وأضاف أن المشاركين فى العرض وهم من أشهر قائدى وملاك الدراجات البخارية العالمية، قاموا بعمل جولة فى شكل تشكيلات حول هرم خوفو وخفرع ومنقرع ثم عمل عرض فى منطقه البانوراما، حيث تظهر الثلاثة أهرامات فى شكل بديع.

وأشار حمدى إلى أن هذا العرض يهدف إلى تنشيط السياحة المصرية وإرسال رسالة للعالم بتواجد عنصرى الأمن والأمان وإظهار الصورة الحقيقة لمصر، مؤكدا أن العرض ظهر تحت سفح الأهرامات بشكل يليق بسمعة السياحية.

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مصر 365

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