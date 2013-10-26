(براءة إختراع لتغير شكل وحجم الصاروخ وتخفيض الوقود المستخدم لاطلاقة) فكرة بحث علمي تطلقها الفيوم

عبدالرحمن سالم - الفيوم-

إقيم بمقر المركز الاستكشافي للعلوم والتكولوجيا ،بمركز "دمو" بالفيوم ، ،دورة تدريبية عن البحث العلمي وكيفية كتابته بطريقة علمية صحيحة.

أعقبت الدورة بحث علمي تقدمت به المتدربة (ولاء حسام) والذي تضمن "تغير شكل الصاروخ والتقليل من حجمه وتخفيض الاستهلاك من كمية الوقود المستخدمة لانطلاقة" والتي حصلت علي شهادة براءة الاختراع بعد تصعيد بحثها من قبل المركز.

من جانبها صرحت فاتن خشت مديرة المركز أن المركز الاستكشافي يقوم بدوره من خلال رعاية الموهوبين وتشجيع الابتكارات وتصعيدها للمسابقات المحلية والدولية وانه يتخذ كافة الاجراءات التي تجعله يتبؤ المراتب العليا علي مستوي الجمهورية .

شبكةعيونالإخبارية

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