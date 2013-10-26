أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

جمعية السواقي وحركة المشاركة الشعبية يكشفون اسباب ابتعاد الفلاحين عن الزراعة بالفيوم .

  • مصر
  • 18
Google+ Print
جمعية السواقي وحركة المشاركة الشعبية يكشفون اسباب ابتعاد الفلاحين عن الزراعة بالفيوم . جمعية السواقي وحركة المشاركة الشعبية يكشفون اسباب ابتعاد الفلاحين عن الزراعة بالفيوم .

عبدالرحمن سالم - الفيوم -

زادت الفاكهة والخضروات بشكل شبه جنوني وقل الطلب مع حركة البيع والشراء  ، حيث حاولت حركة المشاركة الشعبية بالتعاون مع جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة بالفيوم رصد اسباب المشكلة وكشف بعض تفاصيلها ، وكشف كل من المحامي خالد حسين رئيس الجمعية ومؤسس حركة المشاركة الشعبية الذي نزل الي بعض الحقول برفقة الناشط حسن الشربيني عضو الحركة للوقوف علي حقيقة الامر ، واجروا بعض اللقاءات العشوائية مع عدد من الفلاحين الذين اتفقوا جميعا علي ان مغالطات الجمعيات الزراعية في رفع سعر الكيماوي بزيادة مائة جنيه عن كل كيس ليصل سعره الي 170 جنيه بدلا من 70 فقط ، فضلا عن صرف حصتين فقط في الموسم بدلا من ثلاثة وهوأمر مخالف لتعليمات مديرية الزراعة والوزارة في ظل غياب الرقابة التامة علي أداء الجمعيات الزراعية ، اضافة لارتفاع البذور والرش السئ للافات الذي لايساعد علي التخلص من امراض النباتات ، علاوة علي قيام كبار التجار العاملين بالشوادر بالتحكم في رفع سعر البيع وعليه يضطر صغار البائعين للامتثال لأوامره وسط غياب لاجهزة الدولة الرقابية المتمثلة في وضبط الاسعار ، وصرح خالد حسين رئيس جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة بأنه يجب ان يشعر موظفوا الزراعة والجمعيات انهم تحت المجهر ويتم مراقبتهم ومتابعة ادائهم حتي لا يتخازلوا او يتكاسلوا مع توجيه انذارات بملاحقة من يحاول التفكير في التلاعب  بحصص  البذور او الكيماوي أو رش الارض ، واضاف حسن الشربيني عضو حركة المشاركة الشعبية أن استطلاع رأي المزارعين ورصد ارائهم شمل العديد من الفلاحين العاملين فعليا في الاراضي الزراعية ومنهم السيد حسن عبد الجواد واحمد سيد علي ورجب محمد متولي واخرين ممن يستنجدون ليل نهار من انعدام الرقابة وخوفا من اللحاق بزويهم الذين تركوا الزراعة بحثا عن فرصة رزق في مكان اخر اكثر امنا واستقرار .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين