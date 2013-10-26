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بلاغ من دمياط يتهم باسم يوسف بإهانة الجيش ويطالب بوقف "البرنامج"

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بلاغ من دمياط يتهم باسم يوسف بإهانة الجيش ويطالب بوقف "البرنامج" بلاغ من دمياط يتهم باسم يوسف بإهانة الجيش ويطالب بوقف "البرنامج"

كتب : سهاد الخضري منذ 9 دقائق

تقدم محمد العزبي، وحسن الشبكي، أعضاء الأمانة العامة لجبهة ثوار وحكماء، ببلاغ رقم 1982لسنة 2013 للمحامي لنيابات دمياط المستشار محمد الزنفلي ضد كل من محمد الأمين، بصفته مالك مجموعة قنوات سي بي سي، والإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج البرنامج، نظرا لقيام المشكو في حقه الثاني بتناول المستشار رئيس الجمهورية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بصورة ساخرة في أولى حلقات البرنامج بعد توقفه لفترة ونظرا لما ورد بالحلقة من ألفاظ خادشة للحياء العام والاستمرار على نفس النهج والتطاول على إرادة الشعب المصري وثورة 30 يونيو والتعدي بالسخرية على الجيش المصري وقائده ورئيس الدولة الذي يمثل هيبتها وكذلك تمرير بعض الأفكار المغلوطة باتباع أسلوب التزييف مستخدما أسلوب الفكاهة، مشبها إياه بالمرأة اللعوب التي تركت زوجها الشرعي، وتسير مع الظابط، ما يحمل إيحاءً بإن ما حدث في 30 يونيو غير شرعي، فيما اختصم مقدما البلاغ المشكو في حقه الأول لسماحه بعرض البرنامج على إحدى القنوات المملوكة له.

وطالب مقدما البلاغ، بوقف البرنامج فورا لحين انتهاء التحقيقات.

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