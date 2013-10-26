الأرقام ترجح كفة ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو

برشلونة، (إفي): ترجح الأرقام كفة فريق ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في وقت لاحق اليوم السبت في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فقد خاض الفريقان 225 مواجهة رسمية، فاز ريال مدريد بـ90 منها مقابل 87 هزيمة و48 تعادلا.

وخلال تلك المواجهات سجل ريال مدريد 379 هدفا، مقابل 364 هدفا أحرزها برشلونة.

وفي الليجا، فاز ريال مدريد بـ70 لقاء مقابل خسارة 64 ، كما أحرز 270 هدفا مقابل 259 هدفا سجلها البرسا.

ولم يخسر ريال مدريد خلال اللقاءات الخمس الأخيرة التي جمعته ببرشلونة، ليقترب من معادلة رقمه القياسي من حيث عدد اللقاءات المتتالية بين الفريقين التي ينجو فيها من الهزيمة، وهو ثمانية.

كما فاز الميرينجي بآخر لقاء أقيم بين الفريقين في كامب نو، معقل نادي برشلونة، الا أن الأخير فاز بـ60 من أصل 108 كلاسيكو أقيم على ملعبه، وخسر 25 وتعادل في 23.