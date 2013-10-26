الزمالك يستعيد نور السيد وسمير أمام الانتاج واستمرار غياب الصقر

استدعى حلمي طولان المدير الفني للزمالك 20 لاعبا لمواجهة الانتاج الحربي في دور الثمانية من كأس مصر يوم الأحد وشهدت القائمة عودة نور السيد لاعب الوسط وكذلك أحمد سمير الظهير الأيمن لها.

وكان نور السيد قد غاب عن مباراة طنطا في دور الـ16 بسبب الإصابة فيما غاب أحمد سمير عن المباراة بسبب تعرضه للإيقاف.

واستمر غياب أحمد حسن لاعب وسط الفريق بسبب عدم جاهزيته فنيا وكذلك استمر غياب عرفة السيد مهاجم الفريق الجديد للسبب ذاته.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الواحد السيد - جنش

خط الدفاع: محمود فتح الله - صلاح سليمان - حمادة طلبة - حازم إمام - عمر جابر - محمد عبد الشافي – هاني سعيد – أحمد سمير

خط الوسط: أحمد توفيق - إسلام عوض – قطة - محمد إبراهيم - شيكابالا - مؤمن زكريا - أحمد عيد عبد الملك – نور السيد

خط الهجوم: أحمد جعفر - أحمد علي