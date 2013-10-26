متابعو تويتر ينتقدون إطلالات النَّجمات في مهرجان "أبو ظبي"

أثارت إطلالات النَّجمات الخليجيَّات والعرب انتقادات متابعي "سيِّدتي أزياء" @sayidatyazya على شبكات التّواصل الاجتماعيّ مؤخّراً، حيث كانت برأي المتابعين متكلِّفة ومزدحمة بالتفاصيل.

فقد ظهرت فاطمة عبد الرحيم بفستان ذهبيّ برَّاق، بينما اختارت الممثِّلة مريم حسين فستاناً وردياًَ من الدانتيل المزيَّن بالكريستالات، وتكرر اللون الورديّ في إطلالة هيفاء حسين التي لم تظهر أيّ تجدد يذكر في إطلالتها في مهرجان هذا العام، كما شاهدناه في فستان زهره عرفات، حيث اختارت أن تتبع موضة الرداء الطَّويل خلف الفستان.

وكان اللون الأزرق من الألوان التي تكررت على السجَّادة الحمراء للمهرجان، حيث ارتدته كل من: جوانا كريم، وهدي الخطيب، وميساء مغربي، وغيرهنَّ،

ويمكن أن نقول أنَّ إطلالة الممثِّلة مروة محمد كانت الأجمل بفستان أسود أنيق وتفاصيل ذهبيَّة ، بينما شاهدنا العديد من الإطلالات السيئة.

شاهدي الصُّور واحكمي بنفسكِ على إطلالات النَّجمات في مهرجان "أبو ظبي" السينمائيّ.

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