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Armani يعرض أزياء الكوتور بحضور معجباته

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Armani يعرض أزياء الكوتور بحضور معجباته Armani يعرض أزياء الكوتور بحضور معجباته

أقام المصمم الشَّهير Giorgio Armani عرضاً لتصميماته من أزياد الكوتور في حفل أطلق عليه اسم "One Night Only" بحضور عدد من معجباته من نجمات هوليوود اللواتي تألَّقن بأجمل تصاميمه خلال الحفل.
شاهدنا العديد من الإطلالات الجميلة خلال الحفل، منها: إطلالة الممثِّلة Naomi Watts التي تألَّقت ببدلة عصريّة ر، أمَّا أيقونة الموضة Olivia Palermo فقد ظهرت بتنورة سوداء طويلة منسّقة بشكل عصري أنيق، بينما ارتدت Olivia Munn بدلة عصريَّة أنيقة.
شاهدي أعلاه صوراً من حفل "One Night Only" للمصمم Giorgio Armani.

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سيدتي