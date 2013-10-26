5 ألوان لا تغيّبيها عن إطلالتك الشتوية

برزت في المجموعات الأخيرة المخصّصة لموسم خريف وشتاء 2013-2014 الكثير من الألوان، بعضها ربما لم نعهد ظهوره في مثل هذا الموسم، ولكنها من دون شك جاءت لتضع لمسات من التميّز على إطلالتك.

اللون الكحلي: هو الأقرب الى اللون الأسود، يتميز مثله بالفخامة والرصانة. يليق هذا اللون الداكن بمعظم الألوان كالكاميل والأبيض والبيج.

اللون الزهري: وخصوصاً الدرجة الباهتة منه، ما يعيد الحياة إلى موضة ألوان الباستيل التي تعدنا بشتاء لطيف. يمكنك تنسيق هذا اللون مع ألوان داكنة كالاسود والكحلي والرمادي.

الرمادي الداكن: من أكثر الالوان التي ظهرت في مجموعات هذا الموسم. وهو لون هادئ وأنيق، يمنح الإطلالة رقياً ورصانة لا مثيل لهما. اختاريه مع أزيائك الزهري أو البيضاء، وحتى الأزياء ذات اللون الأحمر الأرجواني.

الأبيض والأسود: يعود هذا الثنائي المنسجم دائماً الى واجهة عروض خريف وشتاء 2013-2014. إنه المزيج المثالي للطلة الشتوية. لا يمكنك تنسيق هذا الثنائي مع ألوان مغايرة له حتى لا تقعي في فخ الإطلالة الصاخبة. غير أنه بإمكانك اختيار إكسسوارات باللون الأحمر لتنكيه الإطلالة.

الأحمر الأرجواني أو البوردو: شهدناه يزيّن المعاطف والتنانير والكنزات، فهو لون شتوي بامتياز.يزيد من أنوثة الإطلالة وفخامتها. بإمكانك تنسيقه مع اللون البيج أو الرمادي أو حتى الأسود لمزيد من الدفء.

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