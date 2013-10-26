أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

5 ألوان لا تغيّبيها عن إطلالتك الشتوية

Google+ Print
5 ألوان لا تغيّبيها عن إطلالتك الشتوية 5 ألوان لا تغيّبيها عن إطلالتك الشتوية

برزت في المجموعات الأخيرة المخصّصة لموسم خريف وشتاء 2013-2014 الكثير من الألوان، بعضها ربما لم نعهد ظهوره في مثل هذا الموسم، ولكنها من دون شك جاءت لتضع لمسات من التميّز على إطلالتك.
اللون الكحلي: هو الأقرب الى اللون الأسود، يتميز مثله بالفخامة والرصانة. يليق هذا اللون الداكن بمعظم الألوان كالكاميل والأبيض والبيج.
اللون الزهري: وخصوصاً الدرجة الباهتة منه، ما يعيد الحياة إلى موضة ألوان الباستيل التي تعدنا بشتاء لطيف. يمكنك تنسيق هذا اللون مع ألوان داكنة كالاسود والكحلي والرمادي.
الرمادي الداكن: من أكثر الالوان التي ظهرت في مجموعات هذا الموسم. وهو لون هادئ وأنيق، يمنح الإطلالة رقياً ورصانة لا مثيل لهما. اختاريه مع أزيائك الزهري أو البيضاء، وحتى الأزياء ذات اللون الأحمر الأرجواني.
الأبيض والأسود: يعود هذا الثنائي المنسجم دائماً الى واجهة عروض خريف وشتاء 2013-2014. إنه المزيج المثالي للطلة الشتوية. لا يمكنك تنسيق هذا الثنائي مع ألوان مغايرة له حتى لا تقعي في فخ الإطلالة الصاخبة. غير أنه بإمكانك اختيار إكسسوارات باللون الأحمر لتنكيه الإطلالة.
الأحمر الأرجواني أو البوردو: شهدناه يزيّن المعاطف والتنانير والكنزات، فهو لون شتوي بامتياز.يزيد من أنوثة الإطلالة وفخامتها. بإمكانك تنسيقه مع اللون البيج أو الرمادي أو حتى الأسود لمزيد من الدفء.

 

سيعجبك أيضاً:

شتاء دافىء في عرض أزياء بيروتي

إطلالتك الشتوية بتوقيع روبير أبي نادر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي