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سوء التغذية يؤدى إلى قصر القامة عند الأطفال

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سوء التغذية يؤدى إلى قصر القامة عند الأطفال سوء التغذية يؤدى إلى قصر القامة عند الأطفال

قصر القامة أو تقزم الأطفال، مشكلة تواجه كثير من الآباء، وهو يعنى أن طول الشخص يقل عن متوسط أقرانه فى العمر والجنس.

أكد الدكتور شريف عبد العال استشارى طب الأطفال جامعة القاهرة، موضحا أنه قد ينتج لأسباب وراثية أو لوجود خلل فى الغدة الدرقية، أو لإصابة الطفل ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض الكبد نتيجة لخلل فى التمثيل الغذائى، ومن الأسباب التى تؤثر بنسبة كبيرة فى تقزم الأطفال أيضا سوء التغذية أثناء فترات النمو فى مرحلة الطفولة.

وأضاف عبد العال أن سوء تغذية الأطفال تمثل خطورة بنسبة 35:55%فى وفيات الأطفال، لافتا إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض فقر الدم والالتهاب الرئوى والإسهال المتكرر التى تؤثر على صحة الأطفال.

وعن أعراض التقزم، قال عبد العال إنها تتمثل فى المعاناة من بعض الاضطرابات مثل انحناء الفقرات القطنية للأمام ووجود ذراع وأرجل قصيرة ووجود قصر فى الرقبة ومشاكل فى الرؤية والسمع.

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