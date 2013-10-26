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هبوط اضطراري لطائرة روسية في مطار القاهرة

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هبوط اضطراري لطائرة روسية في مطار القاهرة هبوط اضطراري لطائرة روسية في مطار القاهرة

كتب : حسن حسين منذ 28 دقيقة

اضطر قائد طائرة روسية للهبوط اضطراريًا بمطار القاهرة الدولي اليوم؛ بسبب عطل فني بأحد محركات الطائرة يصعب معه استكمال الرحلة إلى الغردقة.

اكتشف قائد الطائرة الروسية "طراز بوينج 737 -800 " أثناء تحليقه فوق أجواء القاهرة في طريقها من أوكرانيا إلى الغردقة وعلى متنها 196 سائحا وجود عطل فني بأحد محركات الطائرة، فطلب من برج المراقبة بالمطار السماح له بالهبوط الاضطرارى واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

انتشرت سيارات الإسعاف والمطافئ على ممر الهبوط، وتمكن قائدها من الهبوط بسلام، وإنزال الركاب بصالة الترانزيت لحين إصلاح العطل.

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