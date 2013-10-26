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محمد بن راشد يجري مباحثات مع رئيس الوزراء المصري

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محمد بن راشد يجري مباحثات مع رئيس الوزراء المصري محمد بن راشد يجري مباحثات مع رئيس الوزراء المصري

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مباحثات مع دولة السيد حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري الزائر حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية العربية وشعبيهما الشقيقين بما يعود بالخير على الجانبين وعلى الوطن العربي عموما.


> جاء ذلك خلال إستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ..للدكتور حازم الببلاوي في قصر سموه بزعبيل ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي .


> وقد إستعرض سموه ورئيس وزراء  مصر مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر العربية الشقيقة والتطورات التي تشهدها في ضوء التحولات السياسية التي حصلت على الساحة المصرية.. إذ أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على موقف دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا الداعم لجمهورية مصر وشعبها الشقيق وقيادتها السياسية الجديدة معتبرا سموه أن مؤازرة مصر وشعبها إقتصاديا وسياسيا هو خدمة للوطن العربي ككل كون مصر تشكل قلب الوطن العربي إذ بدون هذا القلب لا يتعافي الجسم مستذكرا سموه مواقف المغفور له بإذن الله تعالي الشيخ زايد طيب الله ثراه الذي أصر في الثمانينات على عودة مصر إلى الأمة العربية إيمانا منه رحمه الله أن مصر قلب العروبة النابض وبدونها لا تستوي أمور وقضايا الأمة العربية .
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