سياسى معارض: أردوغان سيتخذ عدداً من الخطوات لتحقيق السلام مع الأسد

انتقد مساعد رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض أردوغان توبراك، السياسة الخارجية المتبعة من قبل حكومة العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية التركية فقدت سمعتها وهيبتها بسبب أخطاء حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

ونقلت صحيفة (وطن) اليوم السبت، عن توبراك تأكيده- فى تصريحات له- أن أردوغان سيتراجع فى غضون أشهر قليلة فى سياسته وسيتخذ عددا من الخطوات لتحقيق السلام مع الرئيس السورى بشار الأسد، مشيرا إلى تراجعه الحالى فى سياسته مع العراق حيث بدأ فى اتخاذ خطوات لفتح صفحة جديدة معها.

وأكد توبراك، أن حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان يتبع نهجا مزدوجا فى سياسته الخارجية مبنية على الطائفية فى منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى روابطه التى بناها مع منظمات حماس وجبهة النصرة التى تعتبر امتدادا لتنظيم القاعدة وذلك على الرغم من إعلانه أنه يحارب الإرهاب فى المنطقة.