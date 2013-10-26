جمال النجمات قبل وبعد "الفوتوشوب"!

عودناك في "سيدتي نت" على تقديم أبرز ما يخص النجمات وجمالهن من الظاهر إلى الباطن، ونقصد هنا بالباطن ما لا نراه بالعين المجرّدة ، وهو كيف تتحوّل النجمات بلحظة إلى جميلات جداً في الصور وعلى أغلفة المجلات؟

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كما نلاحظ أحياناً ظهورهن بالصور يكون أجمل من الحقيقة، فهل هنّ ذوات وجوه " فوتوجينيكيّة" جاهزة للصور في أي وقت؟ أم أن هناك حل سحرّي يحوّل النجمات إلى أميرات بالصور؟

لهذا ولأن " الفوتوشوب" هو الوسيلة السحر في العالم والتي تغيّر مقاييس الجمال في الصور، يقدّم لك " سيدتي نت" هذه الصور للنجمات قبل وبعد الفوتوشوب.

لكن هذا لا يعني أننا نقدّم النجمات بصورة سيئة، بل على العكس لأن كل إمرأة تتعرض لمشاكل كثيرة ويوميّة في البشرة: من بهتان في اللون، الشحوب أو قد تكون البشرة خشنة في الأصل أو قد تعاني من مشكلة حب الشباب ..

في هذه الحال نحتاج إلى الفوتوشوب، مع العلم أننا قد نحتاجه ليس فقط لتنظيف البشرة وتحسين لونها، بل لتعديل ووضع المكياج ومحي العيوب وأيضاً للتنحيف ونحت شكل الجسم.

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