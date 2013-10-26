اهتمام إعلامى إماراتى واسع بزيارة الببلاوى

اهتمت وسائل الإعلام الإماراتية بالزيارة التى يقوم بها حالياً الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء للإمارات والعلاقات الثنائية المتميزة والتاريخية بين البلدين، والروابط الوثيقة التى تجمع الشعبين الشقيقين، والازدهار الذى تشهده تلك العلاقات فى المرحلة الحالية.

وأفردت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم أنباء الزيارة، وتأكيد الدكتور الببلاوى على أن علاقات مصر والإمارات ضرورة استراتيجية، واهتمت بالزيارة والنتائج المتوقعة منها.

كما تناولت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنباء الزيارة ومنحتها أولوية فى تغطيتها الإخبارية، فى حين تصدرت أنباء الزيارة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.