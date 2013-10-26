زوجة رئيس موريتانيا الأسبق ضيفة شرف في مهرجان الأقصر

تحل "مريم داداة" زوجة الرئيس الموريتانى الأسبق المختار ولد داداة, ضيفة شرف على مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية, خلال شهر مارس القادم.

والتقى السفير المصري لدى موريتانيا "أحمد فاضل يعقوب" وبرفقته السيناريست المصري "سيد فؤاد" رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ،مع السيدة "مريم ولد دادة" حرم الزعيم الموريتاني الراحل "المختار ولد دادة" .

حيث تم توجيه الدعوة لها لكى تكون ضيفة شرف في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية القادم ، وعبرت "مريم دادة" عن سعادتها بتلقى هذه الدعوة لزيارة مصر, التى لها معزة خاصة عندها منذ أن كانت تزور مصر برفقة زوجها الراحل، و لقاءاتهما المتعددة مع الزعيم المصري الراحل "جمال عبد الناصر" والسيدة "تحية عبد الناصر" .

ويلقى رئيس موريتاني الأسبق "المختار ولد داداة" الذي حكم البلاد منذ استقلالها وحتى نهاية سبعينيات القرن الماضى, اهتماما ملحوظا في بلاده, لدوره في بناء الدولة, ومواجهته للتغلغل الإسرائيلي فى القارة السمراء.

ووظف الموريتانيون, والمصريون في المركز الثقافي المصري بنواكشوط, هذا العام الصور النادرة للزعيمين "جمال عبد الناصر" و"المختار ولد داداة" في احتفالية مهيبة ركزت عليها وسائل الإعلام الموريتانية, التى استعادت بعضا من العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين.