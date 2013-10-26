الكاف يمد مهلة تحديد ملعب إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على مد المهلة الممنوحة للأهلي من أجل تحديد ملعب مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى الأول من نوفمبر المقبل.

ويلعب الأهلي في جنوب إفريقيا مع أورلاندو بايرتس يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن يخوض مباراة الإياب يوم 9 من نفس الشهر.

وطلب الكاف من الأهلي تحديد ملعب مباراة الإياب في موعد أقصاه يوم الخميس، إلا أن النادي الأحمر طلب مد المهلة.

ويشترط الكاف أن يقام نهائي البطولة على ملعب بمواصفات عالمية وبحضور جماهيري.

وتأمل إدارة الأهلي في الحصول على موافقة وزارة الدفاع على خوض المباراة على أحد ملاعب استاد القاهرة أو الدفاع الجوي أو برج العرب.

وفي حال عدم موافقة وزارة الدفاع، ينوي الأهلي خوض المباراة خارج مصر.

يذكر أن الأهلي خاض نهائي النسخة الماضية على ملعب برج العرب، بعد المطالب نفسها من الكاف.