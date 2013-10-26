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ضياء السيد يجتمع بأبو تريكة وجمعة في مران الأهلي

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ضياء السيد يجتمع بأبو تريكة وجمعة في مران الأهلي ضياء السيد يجتمع بأبو تريكة وجمعة في مران الأهلي

حضر ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مران الأهلي صباح السبت قبل أن يجتمع بالثنائي الدولي محمد أبو تريكة ووائل جمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الثاني من نوفمبر المقبل.

وذكر مراسل FilGoal.com أن السيد حضر مران الفريق الأحمر من أجل دعم لاعبيه الدوليين قبل السفر إلى جنوب إفريقيا.

وخص السيد الثنائي أبو تريكة وجمعة باجتماع مغلق عقب نهاية المران.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا في إياب المرحلة الحاسمة من تصفيات مونديال 2014 يوم 19 نوفمبر عقب الخسارة في كوماسي 6-1.

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